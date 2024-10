Souza dribla falta de experiência e deve ser titular no Santos

O garoto de apenas 18 anos é o favorito para substituir Escobar nesta quarta-feira. Fábio Carille deixou sua titularidade como dúvida por conta de sua idade. Se o jogador for realmente o escolhido, o Peixe terá um sistema defensivo formado por muitos jovens. Afinal, além de Souza, Jair, de 19 anos e JP Chermont, com 18, todos crias da base santista, serão titulares. Assim, apenas Luan Peres, com 30 anos, teria a ”experiência” que o treinador deseja para formar o sistema defensivo.

O Santos encara a Chapecoense nesta quarta-feira (16), às 20h, na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille não poderá contar com Escobar na lateral esquerda, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Assim, surge uma grande oportunidade para o jovem Souza mostrar o seu potencial.

Souza briga pela vaga com Rodrigo Ferreira e Hayner, mas o garoto tem dois fatores que fazem sair na frente. O primeiro é que ele atuará em seu lado dominante. Afinal, o jovem é canhoto enquanto seus concorrentes são destros, apesar de mais experientes. Além disso, o lateral-esquerdo tem passado segurança nos treinamentos e ganhou a confiança do técnico Fábio Carille para ser titular na Arena Condá.

Apesar da pouca idade, Souza saiu na frente por causa do trabalho demonstrado no CT Rei Pelé e boa resposta aos estímulos táticos passados pela comissão técnica. Embora tenha uma veia ofensiva e facilidade para chegar ao ataque, distribuir assistências e até mesmo marcar gols, Souza tem lapidado a parte defensiva e trabalhado intensamente os lances de cobertura, saída apoiada e fechamento das linhas em conjunto com os zagueiros.

Souza pedindo espaço no time titular

Se confirmada a escalação de Souza como titular, será apenas a segunda vez que o garoto inicia uma partida pelo Santos. Ele disputou a Copinha no começo do ano e será o sexto dele com a equipe profissional. Justamente em uma partida importantíssima. Afinal, o Alvinegro está na liderança do torneio com 56 pontos. Uma vitória pode colocar o Peixe próximo da elite do futebol nacional e também do título da Série B. Já a Chapecoense ocupa a 16ª posição e briga pela permanência na Segunda Divisão.