Presidente da CBF diz que entidade ouviu clubes em mudança de datas da Copa do Brasil

“Essa parte de competições é tocada pela diretoria de competições. A partir do momento em que houve as notificações da Conmebol com relação à data, o Julio (Avellar, diretor) e o departamento de competições falaram com todos os clubes. Mesmo sabendo que a CBF tem a prerrogativa por conta do regulamento geral de competições, por conta do estatuto, da própria Constituição Federal, ela gosta de ouvir e ouviu os quatro clubes e definiu pela situação, mesmo tendo dois a favor e dois contra”, disse Ednaldo.

“Temos os filiados sempre como parceiros, a CBF jamais vai litigar contra filiados, respeita o posicionamento de cada um, mas ela também tem a sua posição em relação àquilo que é o melhor para o futebol brasileiro de uma forma que seja imparcial, como assim aconteceu”, completou.

Entenda o contexto

Inicialmente, os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil aconteceriam no meio desta semana. Entretanto, por conta da proximidade com o período da Data-Fifa, Flamengo e Atlético propuseram a mudança dessas datas com as das partidas do Brasileirão no final de semana. Em contrapartida, Corinthians e Vasco não foram de acordo. A dupla, aliás, entrou no STJD pedindo a anulação da mudança.

O Corinthians, insatisfeito com o cenário, chegou a solicitar que a CBF tirasse os treinos da Seleção do CT Joaquim Grava, que aconteceriam antes da partida contra o Chile. Assim, a Canarinho realizou atividades no CT do Palmeiras.