Manchester United proíbe acesso de Alex Ferguson ao vestiário

Em meio a cortes de custos dos novos proprietários, lendas do clube, como Ferguson, só poderão acessar vestiário após as partidas

Dias após a rescisão de contrato com Sir Alex Ferguson, que ganhava cerca de 2,16 milhões de libras (aproximadamente R$ 13 milhões) por ano como embaixador global do Manchester United, a INEOS, dona do clube, proibiu o lendário treinador de entrar no vestiário da equipe. A rescisão, parte de uma política de cortes de custos adotada pelos novos proprietários, teria sido negociada de forma amigável entre Ferguson e Sir Jim Ratcliffe, CEO do grupo que comprou o Manchester United. Agora, uma nova regra permite que ex-figuras importantes visitem os vestiários apenas após os jogos.

Essa prática não era exclusiva de Alex Ferguson. Bobby Charlton, por exemplo, também costumava estar presente junto aos jogadores depois das partidas. No entanto, segundo a imprensa britânica, Ferguson, que conquistou 13 títulos da Premier League e duas Champions, continuará sendo bem-vindo em Old Trafford, onde frequentemente assiste aos jogos do clube que treinou por 26 temporadas.

Os antigos donos do clube, os Glazers, acreditavam que parte dos rendimentos hoje do United acontecem graças à era Ferguson. Dessa maneira, o ex-técnico se tornou embaixador do clube em 2013, quando deixou a lateral de campo de Old Trafford.