Luiz Henrique destaca vitória da Seleção: ‘Fruto do trabalho’

Atacante dá assistência e marca em goleada do Brasil por 4 a 0 sobre o Peru, nesta terça-feira, pela 10ª rodada das Eliminatórias

“Fruto do trabalho da equipe. Dois jogos, dois gols, uma assistência, sabemos que o jogo de hoje seria muito difícil, mas a torcida deu show, ajudou muito a gente. Agora é continuar. (O Brasil) Precisava (dessa vitória) por causa do nosso trabalho, todo mundo dedicado, então conseguimos essa vitória e agora é seguir”, destacou.

Com mais uma boa atuação de Luiz Henrique, o Brasil goleou o Peru por 4 a 0, nesta terça-feira, pela 10ª rodada das Eliminatórias . O atacante do Botafogo deixou o dele e ainda deu assistência para Andreas Pereira. Após o duelo, ele destacou o trabalho para buscar o resultado positivo, no Mané Garrincha.

O técnico Dorival foi feliz nas substituições, sobretudo, nas escolhas de Luiz Henrique e Andreas. O jogador do Botafogo deu assistência para golaço de voleio do meia do Fulham e ainda marcou um bonito gol em chute de fora da área.

Com a vitória, o Brasil se manteve na quarta posição, com 16 pontos, mesma pontuação do Uruguai, que tem saldo de gols melhor e ocupa a terceira posição. A Seleção, aliás, está a seis pontos da líder Argentina.

