Flamengo vence o Vasco pelo Carioca Feminino

O Flamengo venceu o Vasco por 3 a 0 na manhã desta quarta-feira (16), pela terceira rodada do Carioca Feminino. No estádio Nivaldo Pereira, os gols foram de Crivelari, Graciela (contra) e Laysa. Aliás, com o triunfo, o Rubro-Negro segue com 100% de aproveitamento na competição.

Como foi o jogo

O Flamengo não fez uma grande primeira etapa. Entretanto, aos 35 minutos, soube aproveitar a grande chance que teve, com Crivelari, que estava dentro da área. O Vasco até teve chance de empatar o marcador, mas não teve êxito.