Botafogo deve adiantar jogo do Brasileiro para não ter desfalques; Entenda

Próxima Data Fifa não terá paralisação do campeonato, assim, Alvinegro busca contar com jogadores em confronto na reta final Crédito: Jogada 10

Em busca do título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo deve adiantar uma partida da competição para não ter desfalques. Durante a próxima Data Fifa, o campeonato não vai paralisar. Dessa forma, o clube carioca pretende evitar ficar sem os jogadores na reta final. Assim, de acordo com o ”ge”, o confronto contra o Cuiabá, pela 33° rodada, deve sofrer alteração. O jogo está marcado para o dia 13 de novembro. No entanto, ele deve acontecer quatro dias antes, ou seja, no dia 9. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Botafogo pode contar com retorno de Pablo contra o Criciúma

Aliás, vale ressaltar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode alterar a data de outros confrontos desta rodada, visando ter o menor prejuízo possível. Na última Data Fifa, o Alvinegro teve sete jogadores que foram convocados. Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus (Brasil), Thiago Almada (Argentina), Savarino (Venezuela), Bastos (Angola) e Gatito Fernández (Paraguai). Destes, apenas o goleiro não é titular da equipe de Artur Jorge. Com todos os sete jogadores de volta, a equipe carioca se prepara para o próximo compromisso no Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo nesta sexta-feira (18), contra o Criciúma, às 20h (de Brasília), no Maracanã. O Botafogo, portanto, é líder da competição com 60 pontos e busca ampliar a vantagem para o segundo colocado. Atualmente, o Palmeiras, com 57.