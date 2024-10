Tribunal suspende técnico de time sub-11 por empurrar crianças após eliminação

Rodrigo é auxiliar técnico do BEC, mas estava atuando como treinador na última rodada da primeira fase do estadual. Após o 1 a 0 no tempo normal, o Linense venceu por 4 a 2 nos pênaltis e avançou à próxima fase da competição.

Ao fim do confronto com o Clube Atlético Linense, Rodrigues empurrou as crianças evitando que cumprimentassem seus adversários, não realizando o protocolo definido para jogos de categorias de base. Assim, o pedido da procuradora Fabiana Logullo foi aceito pelo TJD, que puniu o treinador no dia seguinte ao jogo. A condenação, aliás, foi assinada pela vice-presidente do TJD/SP, Mariana Chamelette.

O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo suspendeu preventivamente o técnico Rodrigues Amancio Pereira, do time sub-11 do Bandeirante de Birigui. A punição ocorreu após ele se revoltar e tirar os atletas de até 11 anos de campo de forma ríspida, enquanto eles cumprimentavam os atletas adversários após a eliminação do time, no último domingo.

“Quero pedir perdão a todos os pais da categoria de base do Bandeirante, os pais do Linense, os profissionais dos adversários do Linense, os professores da equipe do Bandeirante, principalmente a todas as crianças. Infelizmente tive um momento no final do jogo após ter perdido, foi um erro as crianças não cumprimentarem o adversário, estava de cabeça quente naquele momento, acabei empurrando alguns meninos do nosso time. Confesso que no momento, nem caí em si do que tinha acontecido, fui ver o fato depois que uma mãe veio e conversou comigo. Ela falou e eu nem me toquei, mas fui ver o que ela estava me pontuando e eu realmente errei”, disse.

Nota do Bandeirante-SP

“A diretoria do BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE lamenta e REPUDIA VEEMENTE a atitude de seu treinador da categoria sub 11 do clube após o termino do jogo contra o Linense. Reiteramos o compromisso dessa nova diretoria de proporcionar FORMAÇÃO adequada aos nossos garotos da base. FAIRPLAY, EDUCAÇÃO E RESPEITO para que nossas crianças cresçam em um mundo melhor. Pedimos desculpas ao Linense pelo ocorrido. Providências administrativas estão sendo tomadas para que este fato jamais volte a ocorrer”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.