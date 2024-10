Milito faz mudanças no Atlético para partida contra o Fortaleza

De olho na semifinal da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro vai ter mudanças na equipe para o confronto contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. O técnico Gabriel Milito relacionou apenas quatro titulares para o confronto.

Além de poupar alguns dos principais nomes, o Galo também conta com 11 desfalques no total. Lyanco, Deyverson e Hulk (suspensos); Alan Franco, Alonso e Vargas (convocados); Guilherme Arana, Bernard, Cadu, Zaracho e Rubens (lesionados).

Assim, apenas o goleiro Everson, o lateral Saravia, o volante Otávio e o meia-atacante Scarpa, titulares, viajam com o grupo para enfrentar o Leão. Dessa forma, o técnico vai contar com garotos da base e atletas com pouca minutagem nas outras posições.

Ou seja, Milito resolveu preservar nomes como Paulinho, que sofre com um problema na perna e tem sido poupado em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, e Battaglia, que faz parte do planejamento para a partida. Relacionados do Atlético Mineiro Goleiros : Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim.

: Everson, Matheus Mendes e Gabriel Delfim. Laterais: Saravia e Mariano.

Saravia e Mariano. Zagueiros : Igor Rabello, Rômulo, Lemos e Fuchs.

: Igor Rabello, Rômulo, Lemos e Fuchs. Meias : Fausto Vera, Paulo Vitor, Gustavo Scarpa, Otávio, Igor Gomes, Robert e Vitinho.

: Fausto Vera, Paulo Vitor, Gustavo Scarpa, Otávio, Igor Gomes, Robert e Vitinho. Atacantes: Kardec, Palacios, Alisson e Caio Maia. Com isso, o Atlético Mineiro deve ir a campo com: Everson, Saravia, Bruno Fuchs, Rabello e Mariano (Rômulo); Otávio, Fausto Vera e Igor Gomes: Scarpa, Kardec e Alisson.