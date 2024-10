Chapecoense x Santos: escalações, onde assistir e arbitragem

O Santos encara a Chapecoense nesta quarta-feira (16/10), às 20h, na Arena Condá, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe conseguiu voltar a liderança da competição ao vencer o Mirassol na última rodada e agora está mais próximo do objetivo de voltar para a elite do futebol nacional. Já a equipe catarinense está com o alerta ligado já que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento e precisa vencer para evitar um descenso para a Série C.

Como chega a Chapecoense

Para enfrentar o Santos, o técnico Gimar Dal Pozzo contará com os retornos dos zagueiros João Paulo e Bruno Leonardo. Afinal, eles cumpriram suspensão na última partida e estão à disposição do treinador nesta quarta-feira. Além disso, o atacante Marcinho, recuperado de lesão, também será novidade para a comissão técnica. Em contrapartida, o volante Foguinho recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo com o Paysandu e está fora. Por fim, Giovanni Augusto e Mancha seguem no departamento médico e ainda não tem previsão de retorno.

Como chega o Santos

Já o técnico Fábio Carille recebeu uma notícia importante nesta semana ao saber que Sandry estará à sua disposição para o duelo em Chapecó. O meio-campista havia sido substituído no segundo tempo da vitória contra o Mirassol, no último sábado, por conta de uma torção no tornozelo, mas trabalhou normalmente com o restante do elenco e será relacionado. O volante João Schmidt e o lateral-direito Rodrigo Ferreira retornam após cumprirem suspensão contra o Mirassol. Por outro lado, o zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar e o volante Diego Pituca serão desfalques. Atual titular, Gabriel Brazão está pendurado com dois cartões amarelos. Em caso de suspensão do goleiro, o treinador será obrigado a promover uma estreia já que Renan e Diógenes ainda não atuaram.

CHAPECOENSE X SANTOS

Série B-2024 – 32ª rodada

Data e horário: 15/10/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

CHAPECOENSE: Léo Vieira; Marcelinho, Bruno Leonardo, João Paulo e Walter Clar; Auremir (Marcelinho), Tárik e Thomás; Rafael Carvalheira, Italo e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Luan Peres e Rodrigo Ferreira (Hayner ou Souza); João Schmidt, Sandry e Giuliano; Willian (Otero), Guilherme e Wendel Silva. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Savio Pereira Sampaio – DF

Assistentes: Lehi Sousa Silva – DF e Daniel Henrique Da Silva Andrade – DF

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga – RJ