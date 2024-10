Brasil x Peru, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Brasil e Peru fazem duelo, nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira chega para o confronto após vitória suada sobre o Chile. Assim, entrou na rodada em quarto lugar, com 13 pontos. Do outro lado, os peruanos venceram o Uruguai, fora aos seis pontos. Assim, subiram para o penúltimo lugar, ainda longe da zona de classificação. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia a sua cobertura a partir ds 20h (de Brasília).

