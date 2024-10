Vasco anuncia ingressos esgotados para ‘decisão’ e investigará possíveis irregularidades

Afinal, um áudio vazado na internet mostra uma mulher (não identificada) oferecendo duas entradas a uma amiga a R$ 600 cada uma, citando o nome do clube. No áudio, a mulher detalha as informações.

“Estou com dois ingressos neste momento. Eu tinha seis quando anunciei. As vendas ainda vão começar, porém eu não vou vender aleatoriamente porque vai ter muita gente procurando e pouca gente vendendo. R$300 agora, com os dados do comprador, é uma ‘parada’ que nós temos lá dentro com o Vasco, e os outros R$300 no dia que abrir as vendas. Quando for 10h30 você vai estar com o ingresso na mão e não tem estresse”, diz a mulher no áudio.

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, o Vasco já está ciente da situação e investigará a possível irregularidade. De acordo com o jornalista, trata-se de um suposto ilícito, com o clube pregando cautela para lidar com a situação. Futuramente, aliás, a diretoria deverá ter uma posição.