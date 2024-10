Liga das Nações: Alemanha vence Holanda com gol de estreante

Com o resultado, a Alemanha manteve a invencibilidade na Liga das Nações e chegou a 10 pontos em quatro jogos. Ao todo, foram três vitórias e um empate no Grupo 3 e a classificação para a fase mata-mata está praticamente garantida.

Ao mesmo tempo, a Hungria venceu a Bósnia por 2 a 0, também nesta segunda-feira, e chegou aos mesmos cinco pontos da Holanda. No entanto, a Laranja Mecânica manteve a vice-liderança por levar vantagem no saldo de gols.

O jogo

A Alemanha dominou o primeiro tempo e criou várias oportunidades de perigo. Logo no primeiro minuto, o atacante Leweling teve um gol anulado por impedimento, após intervenção do VAR. Por outro lado, a Holanda teve sua melhor oportunidade em chute na trave de Gakpo. Porém, os holandeses não finalizaram na direção do gol adversário e foram envolvidos pelos alemães.

Na volta do intervalo, a Holanda tentou mudar sua postura em campo, mas foi a Alemanha quem inaugurou o placar. Aos 18 minutos, Leweling aproveitou uma sobra de bola na área e finalizou com força para estufar a rede. Com a necessidade de ao menos empatar o jogo, os holandeses fizeram alterações na equipe e conseguiram ter mais posse de bola. Nas melhores chances da Laranja Mecânica, Xavi Simons levou perigo ao chutar no travessão, enquanto o goleiro Baumann fez grande defesa em finalização de Malen já nos acréscimos.