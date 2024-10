Globo terá mudanças nos jornalistas esportivos fora do Brasil

A Globo definiu mudanças em sua equipe de jornalistas internacionais do esporte para o próximo ano. Uma das novidades será a utilização da repórter Júlia Guimarães na função. Além disso, a base de trabalho da equipe será alterada de Paris para Madri. A ideia é acompanhar de forma mais próxima os brasileiros do Real Madrid. As alterações entrarão em prática a partir de janeiro. A informação é de Allan Simon, do Uol.

Desde 2015 na Globo, Júlia Guimarães vai exercer pela primeira vez a função de correspondente internacional. Porém, a repórter já fez parte da cobertura de duas Copas do Mundo, uma Olimpíada e uma Eurocopa pelos canais do grupo. Ela ficará em Madri junto com a produtora Lorena Dillon, que está atualmente em Paris, e o repórter cinematográfico Ronaldo Gonçalo.