França bate a Bélgica e fica muito perto de avançar na Liga das Nações

Com dois gols de Kolo Muani, seleção gaulesa vence por 2 a 1 e praticamente elimina a rival da competição continental Crédito: Jogada 10

A França praticamente assegurou classificação às quartas de final da Liga das Nações ao vencer a Bélgica, em Bruxelas, por 2 a 1, nesta segunda-feira (14). O destaque da partida foi Kolo Muani, autor dos gois gols gauleses. Openda, que lutou muito e foi bem na partida, descontou para a seleção anfitriã, que praticamente dá adeus à competição. No outro jogo do grupo 2, a Itália goleou Israel por 4 a 1. Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, a Itália chegou a dez pontos, na primeira colocação. A França chegou a nove, em segundo. A Bélgica soma apenas quatro, com Israel na lanterna, ainda sem pontuar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As duas seleções voltam a campo daqui a exatamente um mês. No dia 14 de novembro, uma quinta-feira, a Bélgica recebe a Itália, enquanto a França joga em casa contra Israel. As duas partidas estão marcadas para as 16h45 (de Brasília).

Bélgica melhor no primeiro tempo A Bélgica foi melhor durante o primeiro tempo. Desde o início, tomou as rédeas da partida e atacava pelos lados do campo com Trossard e, principalmente, Doku. Openda, como referência no lugar de Lukaku, levava muito perigo à defesa da França. Assim, ele teve uma boa chance aos 12, mas mandou para fora. A seleção da casa seguia com mais volume e poderia ter aberto o placar aos 23 minutos. Saliba cometeu pênalti em Openda. O capitão Tielemans foi para a cobrança e isolou. O lance fez a França acordar no jogo, e Barcola perdeu a principal chance gaulesa até o momento, com boa defesa de Casteels. Em seguida, em lance bobo, Faes tocou o braço na bola dentro da área. Pênalti bem batido por Kolo Muani para abrir o placar para a França. No fim do primeiro tempo, a Bélgica empatou com Openda, em lance que foi checado pelo VAR. Ele aproveitou cruzamento de Castagne, que foi bem nos 45 minutos, e cabeceou para tirar de Maignan. O gol deu mais justiça ao placar.