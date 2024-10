De olho no clássico, Fluminense volta aos treinos com novidade

Após folgar neste domingo (13), o Fluminense voltou a treinar na manhã desta segunda-feira (14) no CT Carlos Castilho, de olho no duelo com o Flamengo. Assim, o técnico Mano Menezes contou com o retorno de uma peça importante. Trata-se do volante Nonato, que está em recuperação de uma cirurgia no nariz e reapareceu utilizando uma máscara de proteção.

O jogador sofreu uma fratura na região durante um choque com Marçal, do Botafogo, no clássico do último dia 21 de setembro. Além disso, ele teve que passar por uma intervenção cirúrgica e, desde então, segue longe dos gramados. Inclusive, desfalcou o time diante de Atlético-MG (pelas quartas da Libertadores), Atlético-GO e Cruzeiro, ambos pelo Brasileirão.

Desde que retornou ao clube carioca, Nonato soma nove partidas e tem uma assistência. No entanto, quando tentava se firmar, sofreu a lesão. O atleta começava a ganhar mais espaço sob o comando do técnico Mano Menezes e agora deve retornar em breve, só não se sabe se já contra o rival, dependendo do Departamento Médico.