Luiz Henrique se vê no auge da carreira e projeta Copa em 26

“Estou no auge e tenho a projeção de disputar a próxima Copa do Mundo, em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.”

Luiz Henrique, o atacante da Seleção Brasileira , é conhecido por sua timidez e pela maneira reservada de se expressar. No entanto, isso não significa que ele seja modesto. Em entrevista coletiva no último domingo (13), Luiz Henrique fez um balanço de sua carreira e sentenciou:

“Faço um excelente trabalho e desempenhando o melhor futebol da minha carreira. Em dois anos, quero, então, estar na Copa do Mundo e escrever esta história para minha família. Quero ter muitas marcas e histórias para contar. Minha família me apoia e reforça meu potencial. Eles me lembram da confiança e talento que tenho para estar no Mundial”, destacou o jogador, que atua pelo Botafogo.

Em 2024, Luiz Henrique trocou o Real Betis (ESP) pelo Botafogo, uma transferência que gerou debates sobre a relação entre o futebol brasileiro e europeu.

“Os jogadores do Brasil e da Europa são excelentes. Não vejo os jogadores de lá como melhores que os daqui. Todos têm características e talento, e querem mostrar seu futebol. Eu estava bem no Betis, mas voltei por causa da minha família e pela oportunidade de servir a Seleção. Isso me ajudou muito. Estou sempre focado e buscando meu espaço”, completou o atacante, carinhosamente conhecido como Pantera Negra.