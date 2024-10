Jogo solidário tem pintura de Denílson, show da Xuxa e vitória do time de Zico

O Futebol Esperança, organizado pela TV Globo, terminou com o placar de 5 a 1 para o time do técnico Zico Crédito: Jogada 10

A Neo Química Arena recebeu, na tarde deste domingo (13), o Futebol Esperança, um jogo solidário organizado pela TV Globo para arrecadar doações. A equipe Criança (azul), treinada por Zico, venceu o time Esperança, do técnico Tite, por 5 a 1. O evento, que contou com um golaço de Denílson, ainda foi agraciado com show da Xuxa. Como foi o jogo O primeiro tempo contou com uma pintura do campeão mundial Denílson de fora da área, encobrindo o ex-goleiro Zetti. Ele falou sobre o gol.

“O Tite falou, entra lá e segura a bola na frente. Mas uma jogada antes tinha pensando em fazer isso porque o Zetti estava adiantado. Fui feliz na finalização”, comentou Denílson. Mas, antes do gol da equipe Esperança, o time Criança já tinha balançado a rede com Cristiane, atacante do Flamengo, e Diego Ribas, ex-jogador do time carioca. Em resumo, a primeira etapa contou com as participações de Roger Flores, Dodô e Zé Roberto, além de nomes do entretenimento, como os cantores Daniel e Felipe Araújo. Show no intervalo O intervalo na Neo Química Arena contou com show da Xuxa. A Rainha do Baixinhos levou o público ao delírio.