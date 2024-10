Guardiola deixa futuro no Manchester City em aberto: ‘Preciso refletir’

Técnico admite estar 'cansado' após nove anos de trabalho na Premier League e destacou Johan Cruyff como principal inspiração Crédito: Jogada 10

Com muitas especulações sobre o futuro de Pep Guardiola como treinador do Manchester City, especialmente após a saída de Txiki Begiristain do cargo de diretor esportivo após 13 anos, o espanhol falou, em entrevista ao programa italiano ‘Che Tempo Che Fa’, que vai “refletir sobre o futuro”. “Não terminei minha carreira em Manchester ainda, mas preciso refletir sobre o futuro. Estou um pouco cansado, todos nós estamos, mas no final das contas, gostamos do que fazemos. Estou muito feliz”, disse. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, Guardiola relembrou Johan Cruyff, seu ex-treinador no Barcelona, como sua maior referência.

“Não sei como seria minha vida e minha carreira se não tivesse conhecido Cruyff. Ele me ensinou muito sobre tática, mas acima de tudo, me moldou como pessoa. Ele era um gênio, único. Me fez se apaixonar pelo futebol. Na vida, temos que encontrar as pessoas certas, nos momentos certos”, explicou Guardiola. LEIA MAIS: Lamine Yamal sofre lesão e deixa seleção da Espanha Questionado sobre ser o único técnico a conquistar o triplete (Liga nacional, Copa e Champions) em duas ocasiões diferentes (em 2009 com o Barcelona e em 2023 com o Manchester City), Guardiola respondeu com humor.

“Sou realmente muito bom! Estive em três equipes muito fortes, incluindo o Barcelona, que está no meu coração. Ajuda muito conhecer alguém como Messi, que para mim é o melhor jogador de todos os tempos. Talvez isso seja um desrespeito com Pelé ou Maradona, mas eu não esperava essa longevidade”, revelou. Guardiola brinca sobre possibilidade de ser treinador no futebol italiano Guardiola também lembrou dos tempos em que jogou com Roberto Baggio no Brescia e brincou sobre a possibilidade de ser treinador no futebol italiano. “Eu me lembro dele no final da carreira, com o joelho arruinado, mas ele ainda era o mais forte. Ele é amado em todos os lugares. Se Baggio me acompanhar, eu venho!”, concluiu.