Fora dos planos de Zubeldía, meia se despede do São Paulo

O meia Guilherme Paz deixou o São Paulo! Fora dos planos do técnico Luís Zubeldía, o jogador se despediu oficialmente do clube neste domingo (13). Após seis anos no Tricolor, seu futuro ainda é incerto. Revelado nas categorias de base do São Paulo, em Cotia, Paz treinou com o elenco profissional no CT da Barra Funda, mas não conseguiu conquistar a confiança da comissão técnica. Em suas redes sociais, ele fez uma emocionante despedida.

“É com o coração cheio de gratidão que me despeço do São Paulo, um lugar onde cresci como atleta e como homem. Foram anos de aprendizado, superação e conquistas que levarei para sempre comigo. Fiz amigos, construí memórias e aprendi a lutar por cada sonho com disciplina e dedicação”, declarou o meia. Paz continuou expressando sua gratidão ao Tricolor, sem revelar detalhes sobre seu próximo destino. “Vestir esta camisa foi um imenso privilégio. Sou eternamente grato por todas as oportunidades e pela confiança que depositaram em mim. Os jogos e treinos, assim como os momentos dentro e fora de campo, moldaram quem sou hoje. Agora é hora de seguir meu caminho, mas o São Paulo sempre estará no meu coração”, completou.