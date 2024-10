Corinthians segue preparação para pegar o Athletico; veja possível escalação

Ramón Díaz não pôde contar com selecionáveis no treino deste domingo, mas deve ter Talles Magno e Alex Santana contra o Furacão

Os jogadores iniciaram as atividades na academia. Em seguida, realizaram o aquecimento e fizeram um treino de posse de bola no campo. O treinador Ramón Díaz comandou um exercício tático coletivo de enfrentamento. Assim, o comandante também orientou o elenco sobre diversas situações de jogo.

O Corinthians treinou neste domingo (13) no CT Joaquim Grava e deu prosseguimento à preparação para o duelo contra o Athletico-PR, às 20h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o duelo contra o Athletico-PR, Ramón Díaz poderá contar com a volta do zagueiro André Ramalho, do lateral Fagner e do atacante Romero, que estava suspensos e não enfrentaram o Internacional. Há a expectativa de Alex Santana e Talles Magno serem relacionados após longo período fora por conta de lesão.

No entanto, o treinador não pôde contar com o venezuelano José Martínez, o equatoriano Félix Torres e o paraguaio Angel Romero. Eles estão a serviço de suas seleções durante a Data Fifa.