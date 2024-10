CBF lamenta morte de Washington Olivetto, criador da Democracia Corintiana

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nota lamentando a morte do publicitário Washington Olivetto, neste domingo, 13/10, aos 73 anos, no Rio. E informou que decretou um minuto de silêncio em todos os jogos oficiais. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues também fez uma declaração:

“Lamento profundamente a morte do Washington Olivetto, uma das mentes mais criativas do país (…). Além de ser um gênio na publicidade, o Washington Olivetto deixa o futebol de luto. Ele era um apaixonado pelo esporte e contribuiu muito com o seu amado Corinthians”, disse Ednaldo, lembrando que Olivetto foi um dos mentores da Democracia Corintiana, movimento de grande sucesso no fim dos anos 70 e 80.

Raio X de Washington Olivetto

Corintiano fanático, Olivetto tem o status de maior publicitário do Brasil e um dos maiores do mundo em todos os tempos. Nascido em São Paulo em 29/9/1951 trabalhou na DPZ (a maior do país nos anos 70) e depois fundou a sua própria, a “W”, superpremiada. Criou inúmeros comerciais de sucesso, como todos do “Garoto da Bombril”, o “primeiro sutiã da Valisere”. Além disso, é recordista de prêmios internacionais, incluindo o Oscar da publicidade, o Leão de Ouro de Cannes. Aliás, considerando Leões (ouro, prata, bronze) sua equipe soma mais de 50. Foi eleito o publicitário latino-americano do século e único não anglo-saxão no hall da fama da publicidade nos Estados Unidos.