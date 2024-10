Alef Manga volta de suspensão, faz gol, e Coritiba bate o Amazonas pela Série B

Atacante não atuava desde outubro de 2023. Ele foi o autor do gol da vitória do Coxa sobre a equipe do Norte por 3 a 1, neste domingo Crédito: Jogada 10

O Coritiba conquistou um excelente resultado neste domingo. Em confronto direto pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coxa bateu o Amazonas, no Couto Pereira, por 3 a 1. Os gols foram de Matheus Frizzo (2) e Alef Manga, que voltou a jogar após ficar um ano suspenso por conta de manipulação de jogos. Cauan Barros descontou para a equipe do Norte do país. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O resultado fez o Coritiba subir para a oitava colocação, com 44 pontos. Enquanto isso, o Amazonas caiu para 11º, com 42.

LEIA TAMBÉM: Coritiba lança terceiro uniforme para celebrar os 115 anos do clube O Amazonas volta a campo na próxima sexta-feira (18), quando enfrenta o Avaí, às 21h30 (de Brasília), em casa. Já o Coritiba encara o Vila Nova, em Goiás, no sábado (19), às 16h. O grande personagem da partida foi Alef Manga. O jogador entrou aos 34 minutos do segundo tempo. Não demorou muito para ele mostrar que o faro de gol ainda está apurado ao fazer o terceiro do Coritiba na partida. O atacante não atuava desde outubro de 2023, quando deixou o Pafos, do Chipre, após pegar 360 dias de suspensão pela sua participação em um esquema de manipulação no futebol.

Coxa abre o placar no primeiro tempo O jogo começou equilibrado. Empurrado pela torcida, o Coritiba tomou a iniciativa e foi para cima do Amazonas. A primeira chance foi com Josué, que chutou da entrada área, mas Miranda desviou e evitou o gol. O time visitante respondeu com Bruno Lopes, para defesa de Pedro Morisco. O Coxa seguia melhor e teve oportunidades antes de abrir o placar. Vini Paulista finalizou, Marcão deu rebote e derrubou Natanael. Na cobrança, Matheus Frizzo colocou os paranaenses na frente. Atrás do marcador, o Amazonas iniciou o segundo tempo em cima do Coxa, em busca do empate. Os anfitriões chegaram a balançar as redes aos oito, mas o juiz assinalou impedimento no lance. Em seguida, mais uma penalidade máxima marcada. Após revisão do VAR, o árbitro confirmou o puxão de Ezequiel em Júnior Brumado. Matheus Frizzo bateu mais uma vez e ampliou.