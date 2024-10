Ramón Díaz opta por treino tático e faz testes no Corinthians de olho no Athletico

Timão deve contar com os volantes Alex Santana, que segue trabalhando no campo após superar lesão, e José Martínez, suspenso nas Eliminatórias

O Corinthians treinou neste sábado (12), no CT Joaquim Grava, de olho no jogo diante Athletico, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ramón Díaz optou por promover diversos testes por meio de um trabalho tático no campo.

Contudo, antes da atividade de enfrentamento no gramado para observação da comissão técnica, o elenco fez exercícios de força e mobilidade na academia.

Para o compromisso contra o Rubro-negro paranaense, o Timão deve ter à disposição o volante Alex Santana, que participa das atividades no campo após se recuperar de lesão na coxa esquerda. Quem também deve reforçar a equipe é o venezuelano José Martínez, suspenso nas Eliminatórias da América do Sul pela seleção de seu país e que retornará a capital paulista antes da previsão inicial.