Liga das Nações: Croácia leva susto no fim, mas vence Escócia

A Croácia deu um importante passo para se classificar aos playoffs da Liga das Nações. Neste sábado (12/10), no Estádio Maksimir, em Zagreb, venceu a Escócia por 2 a 1. Mas não sem um grande susto. Como recuou no fim, levou um gol no último lance, aos 50 minutos, de Che Adams. Mas, felizmente, o VAR, após dois minutos de tensão para a sua torcida, anulou por impedimento. Os escoceses saíram na frente com um gol de Ryan Christie. No entanto, ainda no primeiro tempo, Matanovic deixou tudo igual. Na etapa final, Kramarić (algoz do Brasil na Copa de 2022) fez o gol da vitória dos croatas.

Com este resultado, a seleção croata chegou a seis pontos no Grupo 1 da Liga ds Nações, mantendo-se na luta com Portugal e Polônia pelas duas vagas na próxima fase. Já a Escócia, com três derrotas e zero pontos, está eliminada e tudo o que vai tentar é ficar em terceiro lugar para evitar o rebaixamento para a Liga B.

Croácia de virada, mas com susto

A Croácia foi muito mais objetiva e perigosa, terminando o jogo com maior posse de bola (54%) e um número impressionante de finalizações: 18 a 7. Dos sete chutes a gol, a Escócia acertou apenas dois, e um deles abriu o placar. Aos 32 minutos, Sucic foi ajudar a defesa em um cruzamento e furou feio, permitindo que Ryan Christie fizesse 1 a 0. Felizmente para a Croácia, Matanovic empatou quatro minutos depois.