Clubes promovem ações especiais no Dia das Crianças

Iniciativas vão desde a arrecadação de brinquedos à gratuidade do público infantil nos jogos

O Fortaleza foi o primeiro dos clubes. O Leão, portanto, arrecadou brinquedos desde a partida contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 29. A ação se estendeu até a última quinta-feira (10). Assim, as doações foram no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici e vão beneficiar crianças em situação de vulnerabilidade social, além daquelas vinculadas a instituições filantrópicas que atendem o público infantil.

Três clubes brasileiros promoveram ações especiais para o Dia das Crianças, que é comemorado neste sábado (12). As iniciativas foram de arrecadação de brinquedos e gratuidade do público infantil nos jogos.

No nordeste, outro clube também realizou a campanha “Traga um Brinquedo para a Ilha” em parceria com a Rede Muda Mundo e o Movimento Novo Jeito. No entanto, a arrecadação de brinquedos aconteceu durante um dia, na última segunda-feira (7). Dessa forma, beneficiou mais de 400 organizações sociais de Recife, por meio da plataforma Transforma Brasil.

Por fim, o Cuiabá promove neste sábado as semifinais e a final da 2° Edição do Torneio Dourado Day. O tema deste ano é ”Copa América” e visa proporcionar um momento de descontração entre as crianças e os familiares. Além disso, incentivar o esporte.

“Vimos que seria uma ótima oportunidade de aproximar nossos pequenos torcedores e de voltar os olhos para esses talentos. Contamos com área de alimentação e brinquedos para a diversão das crianças. É um momento especial entre pais e filhos”, conclui Ernandes Pantaneiro, professor da Escolinha do Cuiabá.