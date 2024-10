Modelo russa será julgada por difamação em denúncia contra astro do Milan

Luisa Kremleva pode ser presa por acusar o lateral Theo Hernandez, um dos destaques do time italiano, de estupro e agressão

A modelo russa Luisa Kremleva pode pegar até dois anos de prisão em julgamento por difamação no fim do mês. Isso porque, segundo informações, a mulher apresentou falsas acusações de estupro e agressão contra Theo Hernández, de 27 anos, um dos principais jogadores do Milan. O caso estava ”arquivado de forma provisória” por falta de provas.

Imagens de câmeras de segurança da área externa de uma boate luxuosa da Espanha contradizem a versão dada pela modelo em sua denúncia. Kremleva afirmou à época que havia sido estuprada pelo jogador do Milan e atirada para fora do Porsche Cayenne ao tentar resistir ao assédio. Os registros, porém, mostram que Luisa machucou o joelho em uma queda acidental na rua.

O jornal ‘El Español’, que noticiou o caso à época, revelou que Theo admitiu o contato íntimo com Kremleva, mas de forma consensual. Logo depois dos acessos às câmeras e outras provas por parte das autoridades, o ‘The Sun’ teve acesso ao processo e revelou que promotores concluíram se tratar de uma falsa acusação de estupro.