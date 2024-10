Miguelito simboliza reação da Bolívia nas Eliminatórias

Apesar do ganho de visibilidade e responsabilidade com o período positivo, Miguelito garante que encara a situação com naturalidade. Nesse sentido, os feitos apenas traduzem o seu desejo de ajudar a Bolívia, junto dos seus companheiros, no processo de reação dentro das Eliminatórias:

“Muito feliz pelos gols, queremos sempre ajudar a seleção da maneira que puder. Eu estou tranquilo, não é meu maior objetivo (marcar gols). Eu só quero ajudar a seleção. Estou feliz pelo carinho de todas as pessoas que, desde os primeiros jogos, demonstraram seu apoio. Este é um grupo de jovens que quer vencer, mudar a história da Bolívia e, hoje, conseguimos.”

Argentina? E daí?

Aos 28 minutos do segundo tempo, o santista precisou sair por conta de dores musculares. Porém, ele assegurou que não entendia ser nada grave, priorizando a necessidade de comemorar o resultado diante da Colômbia. Além disso, já projetando o difícil confronto com a Argentina, no Mâs Monumental, Miguelito cravou que não existe qualquer teor especial por conta de encarar a atual líder das Eliminatórias: