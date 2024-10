Marquinhos sai em defesa de Dorival após outra partida abaixo do Brasil

“Temos trabalhado com a realidade. Expectativa, futuro, se, se, se… O futebol é muito complexo. O professor já mostrou em outros trabalhos o grande profissional que é e estamos vendo aqui também. O tempo e o trabalho vai fazer com que cresçamos como grupo e como equipe. Mudança não vem ao caso. Fico feliz pelo profissional que está ao nosso lado e o trabalho que vem fazendo”, disse Marquinhos, que prosseguiu.

O Brasil sofreu, mas venceu o Chile por 2 a 1 , nesta quinta-feira (10/10), em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias da Copa. Apesar do triunfo, a Seleção Brasileira recebeu muitas críticas por conta do desempenho fraco contra os chilenos e também nas outras partidas. Contudo, após o embate, o zagueiro Marquinhos fez questão de defender o atual trabalho e o técnico Dorival Júnior.

“Tivemos jogos ruins como time e desde que chegamos aqui nesta Data Fifa temos tentado melhorar. Tudo isso é experiência também para o professor fazer os testes necessários. Não é fácil e temos que dar tempo ao tempo”, completou.

Marquinhos elogia entrega dos ”novos convocados”

Aliás, o Brasil saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada com Igor Jesus e Luiz Henrique, dois nomes que vem tendo suas primeiras convocações com a Amarelinha. Marquinhos valorizou a chegada dos novos jogadores e espera que estes atletas ainda de muitas alegrias para a Seleção.

“Ficamos felizes quando chegam jogadores na Seleção com essa personalidade. A primeira vez não é fácil, muitos enfrentaram isso. Tive tempo para ficar no banco, olhando meus ídolos jogando, grandes jogadores, aprendendo e vivenciando. Quando você chega e é titular no primeiro jogo, ficamos felizes por dar certo, o jogador fazer gol. Nós vamos sempre dar esse suporte para que fiquem mais à vontade. Falamos com ele para fazer o que fazem de melhor no clube deles”, finalizou o zagueiro.