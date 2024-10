Jornalista detona técnicos brasileiros: ‘Escola fraca’

A jornalista Alicia Klein criticou a formação dos atuais técnicos brasileiros. Durante o Fim de Papo – Prorrogação, do Uol, ela avaliou a falta de evolução da Seleção Brasileira, que venceu o Chile na última quinta-feira (10) , e fez comparações com trabalhos efetuados por treinadores estrangeiros.

“A gente fica restrito a falar nos estrangeiros (cita argentinos e portugueses). Nesse momento, o Brasil precisa admitir essa derrota — a nossa escola de treinadores é muito fraca, muito fraca. Tanto que o Tite era o suprassumo, foi bicampeão das Eliminatórias, mas chegou nas Copas e não fez um grande trabalho. Agora não conseguiu terminar o ano no Flamengo, não conseguiu mostrar evolução, então a gente não tem muita opção”, avaliou.

A jornalista também avaliou possíveis nomes de estrangeiros que estão treinando equipes brasileiras e poderiam assumir a Seleção. Para ela, o Brasil está estagnado sob o comando de Dorival.

“O Brasil precisaria olhar quais são as melhores opções para quem está no futebol brasileiro hoje. O Vojvoda, pelo que faz no Fortaleza, o Abel tem um trabalho mais vencedor, acho que são bons nomes para a Seleção. E eu acho que o Abel toparia, porque é a seleção brasileira e o único trabalho do Abel significativo até hoje é o Palmeiras, e por ele ser um cara ambicioso imagino que tenha essa vontade de se provar. Não vejo essa evolução que o Dorival falou na coletiva, eu gostaria muito de sentar com ele para ele nos mostrar essa evolução de jogo, porque está difícil de identificar” finalizou.