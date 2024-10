Como estão os reforços da última janela no Fluminense

Tricolor contratou seis jogadores para o segundo semestre do Brasileirão, com todos já tendo atuado; veja como estão

Com o time, à época, nas últimas posições do Brasileirão, o Fluminense precisou abrir os cofres na mais recente janela de transferências, encerrada em setembro. Foram seis aquisições que a equipe das Laranjeiras fez para seu elenco.

Thiago Silva, é claro, o reforço mais impactante. Afinal, após deixar o clube em 2008, ele voltou depois de 14 anos com a intenção de conquistar a Libertadores, que ficou no quase em seu último ano pelo Tricolor. Este objetivo não será realizado tão cedo, visto que o Flu caiu para o Atlético-MG nas quartas de final. Agora, o foco é que o capitão ajude o time a evitar o rebaixamento à Série B.

Desde que chegou do Chelsea, o Monstro fez 13 partidas, marcando um gol. O Fluminense melhorou significativamente com o zagueiro, já que venceu oito destes embates. Seu companheiro de zaga, Ignácio, não está atuando por uma lesão no joelho esquerdo. O zagueiro, aliás, jogou apenas duas partidas desde que chegou do Sporting Cristal (PER).

Outros três reforços vieram dos vizinhos de futebol sul-americano. O lateral-esquerdo Fuentes, ex-Junior Barranquilla (COL), que tem três aparições até o momento pelo clube. O colombiano briga por posição com Diogo Barbosa e Marcelo.