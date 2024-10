Com Brasileirão, Record contrata jornalistas da Band e da ESPN

Record se movimenta no mercado visando a transmissão do Brasileirão e contrata jornalistas da Band e da ESPN

Com o direito de transmissão do Brasileirão garantido até 2027, a Record começa a definir sua equipe de esporte para os próximos anos. E os dois primeiros nomes são Paloma Tocci, da Band, e Duda Gonçalves, da ESPN. As contratações foram fechadas na última quinta-feira (10). A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

A chegada de Duda comtempla a cobertura do dia a dia dos clubes de São Paulo. A expectativa é que ela assuma um papel de protagonismo na função. A jornalista estava desde 2022 no canal do Grupo Disney. Já Paloma chega para ser apresentadora e repórter especial. Contudo, ela deve seguir para a sua nova emissora apenas em novembro.