Após 15 anos, Adriano detalha razão que o tirou de decisão pelo Flamengo

Ex-atacante sofreu queimadura no pé, que fez ele ser desfalque no Rubro-Negro antes de embate decisivo na briga pelo título brasileiro de 2009 Crédito: Jogada 10

Ex-atacante do Flamengo, Adriano Imperador explicou recentemente uma das polêmicas que se envolveu na carreira. Trata-se do episódio em que foi desfalque em confronto decisivo para o Rubro-Negro, na briga pelo título brasileiro em 2009. Na oportunidade, o Imperador sofreu uma queimadura no pé esquerdo e sequer conseguia calçar a chuteira. Assim, quase 15 anos após a conquista do título do Campeonato Brasileiro, que seria o sexto do time da Gávea, Adriano confessou que se machucou quando andava de moto. Naquele momento, restavam duas rodadas antes do término da Série A e o Rubro-Negro estava na briga pelo troféu com Internacional e São Paulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Era essencial para o time da Gávea vencer o Corinthians para se manter vivo na disputa do título. O embate ocorreria no dia 29 de novembro, um domingo, em Campinas. A necessidade de um resultado positivo e ausência do artilheiro e principal jogador da equipe promoveram uma forte tensão. Mais especificamente, o Imperador sofreu uma queimadura na parte interna do calcanhar esquerdo durante a passagem de quarta para quinta-feira daquela semana.

Detalhes da Polêmica Deste modo, o machucado virou uma inflamação em forma de bolha. Consequentemente, o incômodo era tanto que o ex-centroavante não conseguia calçar a chuteira. Depois, houve a convocação de uma coletiva, na sexta-feira daquela mesma semana. Desse modo, com clima de apreensão, o departamento médico anunciou o corte do jogador da viagem. Na época, a imprensa divulgou que o motivo do problema no pé esquerdo ocorreu por uma queimadura ao encostar no escapamento da moto. Contudo, o Imperador desmentiu a versão insistentemente. O médico do Flamengo no período José Luiz Runco, que esteve ao lado do atleta na coletiva, também não se aprofundou sobre as razões do machucado.

Flamengo supera desfalque de seu astro Mesmo com a ausência do seu principal jogador, o Rubro-Negro venceu o Corinthians por 2 a 0 e assumiu a liderança. Adriano retornou ao time titular na última rodada. Ele ainda não estava nas condições ideais, mesmo assim atuou no sacrifício. Por sinal, chegou a usar uma chuteira rasgada no calcanhar devido à dor que sentia. O ex-atacante não conseguiu anotar um gol, porém participou da jogada do primeiro tento da equipe. Na ocasião, o centroavante entrou em dividida e a bola sobrou para David Braz marcar. Depois, o Flamengo construiu a vitória de virada sobre o Grêmio, no Maracanã. Resultado que garantiu o título do Campeonato Brasileiro de 2009. Recentemente, o autor do segundo gol e que assegurou aquela conquista, o zagueiro Ronaldo Angelim convidou seus ex-companheiros do Rubro-Negro para uma visita a Juazeiro do Norte, no Ceará, em agosto. A intenção, aliás, foi realizar uma partida em comemoração dos 15 anos após vencer o troféu da Série A. Com isso, o defensor pediu que Adriano assinasse uma das chuteiras que usava na época. Inclusive, que ele presenteou Ronaldo depois daquela temporada.

Assim, o ex-defensor decidiu gravar o momento e o Imperador detalhou como ele machucou o pé esquerdo. “Lembra disso, que eu rasguei aqui atrás (apontando para o calcanhar da chuteira)? Que eu fui na moto e falei que foi na luz. (risos). Falei que foi na luz do jardim de casa. Mentira da p**** (risos)”, admitiu o ex-atacante em vídeo publicado nas redes sociais. Chuteira de ex-atacante vai virar objeto de rifa Posteriormente, Angelim decidiu que vai rifar o presente que guardou do amigo. A intenção é conseguir arrecadar dinheiro para o seu projeto em Juazeiro do Norte. Trata-se do R4, time feminino de futebol, no qual ele é presidente. A campanha busca angariar a quantia ideal para pagar todos os gastos da próxima temporada. Afinal, o planejamento é disputar o Campeonato Cearense Feminino, o qual se inicia no final de outubro.