Viola faz revelação sobre sua presença na Seleção na Copa de 94

Ex-atacante Viola participou do "Resenha ESPN" e falou sobre sua participação com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994

O ex-atacante Viola deu uma explicação inusitada para sua presença no elenco da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. Em um trecho do “Resenha ESPN”, que vai ao ar na próxima sexta-feira (11), o tetracampeão mundial afirmou que sabia de sua condição em um grupo com Bebeto e Romário e que isso o favoreceu.

De acordo com Viola, de 55 anos, sua ‘consciência’ em relação aos outros jogadores de sua posição foi fundamental para estar presente no quarto título de Copa do Brasil