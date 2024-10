Venezuela e Argentina empatam em jogo quente pelas Eliminatórias

A forte chuva em Maturín quase causou o adiamento da partida , mas após uma redução na intensidade da chuva, o jogo começou com um atraso de meia hora, às 18h30 (horário de Brasília). Mas o gramado encharcado dificultou o desempenho das equipes, principalmente no primeiro tempo.

Nesta quinta-feira (10/10), Venezuela e Argentina empataram em 1 a 1 na nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida ocorreu no Monumental de Maturín, casa da seleção venezuelana. Apesar de um gramado pesado devido à forte chuva, os donos da casa se destacaram, especialmente com a atuação de Soteldo. Os Hermanos tiveram a posse (60%), mas os venezuelanos chutaram mais (15 a 8).

Primeiro Tempo: Otamendi coloca Argentina à frente

O primeiro tempo foi marcado por várias poças de água no gramado, limitando as jogadas. A Argentina abriu o placar, aos 12 minutos, após uma cobrança de falta de Messi, que resultou em um erro de Romo. A bola sobrou para Otamendi, que, com um toque simples, marcou seu terceiro gol nas Eliminatórias.

A Venezuela, em busca do empate, quase marcou com Rondón, que teve uma finalização que passou rente à trave. Soteldo, atuando pela esquerda, se destacou, mas os argentinos conseguiram defender os ataques, incluindo uma salva de Pezzella em um chute de Rondón.

Segundo Tempo: Empate da Venezuela

A Argentina voltou com Montiel no lugar de Almada. O time ficava com dois laterais-direitos de ofício buscando anular Soteldo. Aos dois minutos do segundo tempo, a Venezuela quase empatou com um cabeceio de Herrera após eswcanteio cobrado por Soteldo. Foi defendido de forma espetacular por Rulli, substituto de Dibu Martínez, que estava suspenso.