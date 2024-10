Vasco não irá acionar Justiça e aguarda STJD sobre data da semi da Copa do Brasil

Isolado, clube decide aguardar definição do tribunal desportivo sobre a mudança das datas dos jogos de volta da semifinal

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) irá julgar, na sexta-feira (11), as medidas de Vasco e Corinthians contra o adiamento de jogos das semifinais da Copa do Brasil. Ambos são contra a mudança e enxergam que tais medidas beneficiam Atlético-MG e Flamengo. A CBF atendeu os dois clubes antes mesmo das duas partidas de ida do torneio nacional.

O Cruz-Maltino tinha o interesse de acionar a Justiça comum para tentar desfazer a mudança, porém se viu isolado, visto que o clube paulista não apoiou a ideia. Além disso, outros clubes impactados com a mudança não seguiram este pensamento, fazendo com que o clube de São Januário recuasse. A informação é do portal “ge”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora