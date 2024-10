Vasco debate sobre a utilização de gramado sintético após reforma de São Januário

Com a proximidade da remodelação, diretoria entende que a mudança será benéfica para a Colina; entenda as circunstâncias

Afinal, o Cruz-Maltino avalia outros campos que seguem esse estilo, como o Nilton Santos, administrado pelo Botafogo, para compreender as vantagens de uma possível mudança. Na Arena MRV, por exemplo, o Atlético-MG tem enfrentado problemas com a condição da grama natural desde sua inauguração e pretende mudar para o sintético em breve.

Dessa forma, a diretoria tem conversado com os arquitetos responsáveis pelo projeto sobre tais modificações. Uma delas é que a Colina Histórica tenha gramado sintético ou híbrido (natural e sintético). Contudo, isso elevaria o custo da reforma, mas o clube carioca entende que pode ser um benefício visando as próximas temporadas.

Com a proximidade do início das obras em São Januário, o Vasco tem conversado sobre as principais mudanças na arena. Dentre elas, está sobre qual tipo de gramado será utilizado, visto que atualmente o estádio conta com a grama 100% natural. No entanto, pode mudar para sintética após a reforma. A informação é do portal “ge”.

Exposição ao sol e irrigação

Um dos fatores para a implantação do gramado sintético é que São Januário também irá receber outros eventos além das partidas, como shows, algo semelhante ao Allianz Parque, do Palmeiras. Diante disso, a manutenção deste tipo de campo é mais barato e menos trabalhoso que no natural.

A manutenção de um gramado natural requer exposição ao sol e irrigação, tendo problemas com o espaço que fica na sombra, sem esse contato com a luz solar. Como São Januário deixará de ser totalmente aberto, tal relação não será mais possível, o que viabiliza a ideia do sintético.

Por fim, o Vasco planeja fechar São Januário para a reforma após o fim do Campeonato Brasileiro e começar as obras no início de 2025. O clube, porém, ainda depende da venda do potencial construtivo.