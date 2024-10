Vasco chega a 50 partidas na temporada; veja números

O Vasco atingiu a marca de 50 partidas na temporada 2024. Vivo pelo título da Copa do Brasil e décimo no Brasileirão, apesar dos seis jogos sem vencer, a equipe vive momento tranquilo – pelo menos em comparação a anos anteriores.

Afinal, o time treinado por Rafael Paiva tem 48,7% de aproveitamento. O número é superior aos últimos anos em que a equipe estava na Série A (2020 e 2023). No ano passado, o Vasco ficou nos 45,3% após as 53 partidas disputadas. Já em 2020, ano do último rebaixamento do clube, o número foi, então, de 39,9%.

