Torcedor do Vasco registra filha com o nome de Vegetti

Leonardo Candreva, torcedor fanático do Vasco, batizou sua filha em homenagem a Vegetti, um dos principais jogadores do Cruz-Maltino

Um torcedor do Vasco fez uma homenagem ao atacante Pablo Vegetti durante o registro da certidão de nascimento de sua filha. Leonardo Candreva, de 34 anos, acrescentou o nome do artilheiro do Cruz-Maltino como sobrenome de Aylla.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Leonardo aparece assinando o documento em que nomeia sua filha como Aylla Vegetti Nascimento Candreva. Nas imagens, o torcedor diz estar tremendo e que a decisão foi uma forma de homenagear o capitão do Vasco.