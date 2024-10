Torcedor do Flamengo critica setor visitante do Allianz e processa o Palmeiras

Motivo da ação na Justiça por parte do torcedor do Flamengo foi uma rede na parte específica para os visitantes no estádio do Alviverde

Assim, o flamenguista solicita à Justiça o pagamento de R$ 10 mil por danos morais pelo Palmeiras. O caso está em andamento em um tribunal do Rio de Janeiro. Desta forma, pediu-se a notificação ao Verdão e à WTorre em São Paulo para responderem ao processo. A argumentação do flamenguista é que o item representa um obstáculo para a melhor visibilidade para o gramado. A sua alegação é de que o objeto não permitiu que ele tivesse a melhor experiência no estádio. Na ocasião, ele assistiu ao embate entre o Rubro-Negro e o Alviverde , em 21 de abril, válido pelo primeiro turno da Série A.

O Palmeiras foi alvo de uma ação na Justiça recentemente. O autor da movimentação judicial foi um torcedor do Flamengo Rodrigo Martins. O motivo para abertura do processo foi uma rede de proteção presente no setor visitante do estádio Allianz Parque.

Torcedor do Flamengo condena decisões do Palmeiras

Deste modo, Rodrigo classificou a situação como algo impensável, insensata e que causou a sua frustração, pois não conseguiu aproveitar aquele momento. Aliás, a interpretação do torcedor é de que a presença da rede somente no setor visitante passa a impressão de que os adversários do Palmeiras são “vândalos enjaulados”.

Até porque os demais setores do estádio não contam com esta mesma rede de proteção. Ou seja, os torcedores palmeirenses possuem uma vantagem com relação a uma melhor visão do gramado. Inclusive, Rodrigo afirma que não há necessidade do item como uma medida cautelar, haja vista, a revista minuciosa que os torcedores passam antes de entrar no Allianz Parque.

Assim como a proibição do acesso ao estádio com itens que possam causar risco à segurança. Além da entrada no Allianz ser por meio de sistema de reconhecimento facial, exatamente para identificar possíveis infratores.