Szczesny, do Barcelona, desabafa: ‘Se eu fumo, não é da conta de ninguém’

Depois de desistir da aposentadoria, Szczesny, novo reforço do Barcelona, conversou com a imprensa espanhola sobre o novo rumo de sua carreira. Ao longo da entrevista, uma curiosidade foi posta em xeque, que é a utilização de cigarros na vida do polonês. O arqueiro, por sinal, desabafou sobre o assunto ao dizer que sua vida pessoal não é da conta de ninguém.

“Mas se alguém pensa que vou mudar a maneira como sou na minha vida pessoal, pode pensar nisso novamente porque sou quem sou. Eu fui assim por toda a minha vida, e essas coisas não são da conta de ninguém. Quero ser julgado como goleiro, e não por procurarem histórias com que ninguém realmente se importa”, acrescentou.

Volta aos gramados

Szczesny anunciou sua aposentadoria ainda no início da temporada, porém logo voltou atrás com a proposta do Barcelona. A ligação com o clube catalão e a presença de seu amigo e compatriota Lewandowski, o fez mudar de planos e aceitar o novo desafio, no lugar de Ter Stegen, que está lesionado.

“Se você diz “não” ao Barça, é porque não tem coragem e nem ambição o suficiente para um desafio como este”. Posso dizer “não” ao Barça? E a resposta é que você não pode dizer “não”. Só se não tiver coragem para isso”, concluiu.