STJD adia julgamento, e Rogel tem maiores chances de atuar pelo Inter no Gre-Nal

O Inter tem maiores possibilidade de voltar a contar com o zagueiro Agustín Rogel no clássico com o arquirrival Grêmio. Isso porque, além da lesão muscular na coxa esquerda, que ele se recupera, ainda corria o risco de ser desfalque por suspensão. Especialmente porque ele seria julgado pelo STJD nesta quinta-feira (10), mas foi necessário o adiamento da sessão.

De acordo com informações do portal “Gaúcha ZH”, o relator responsável pelo processo passa por um problema de saúde. Fato que exigiu a remarcação do julgamento. Assim, a tendência é a de que haja definição de uma nova data somente após a disputa do Gre-Nal.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Rogel foi expulso ainda no primeiro tempo do empate com o Cruzeiro, no Mineirão, em duelo atrasado pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o defensor uruguaio acertou uma cotovelada no adversário e recebeu o cartão vermelho direto, aos 32 minutos. Desse modo, ele foi enquadrado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita a prática de jogada violenta. Caso se considere que ele foi culpado, pode receber uma pena de um a seis jogos de suspensão. Com isso, há um obstáculo a menos para Rogel atuar pelo Internacional no clássico.