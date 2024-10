San Marino volta à rotina: perde. Desta vez, para Gibraltar

Em jogo pela última divisão da Liga das Nações, a Liga D, Gibraltar e San Marino se enfrentaram nesta quinta-feira (10/10) no Estadio Europa Sports, na caital gibraltina. Neste duelo entre duas das mais fracas seleções da Europa, a mais bem ranqueada venceu: Gibraltinos 1 a 0, gol de do ala Ethan Britto.

Assim, acaba a farra de San Marino, que ocupa há anos o último lugar do ranking da Fifa, ficou 20 anos anos sem vencer um jogo oficial até fazer 1 a 0 em Liechtenstein na rodada passada e entrou como líder. Parou nos três pontos e agora o primeiro lugar é de Gibraltar, quatro pontos. A lanterna é de Liechtesintein, com um ponto.

Primeiro tempo: San Marino segura o empate

No primeiro tempo Gibraltar foi para cima e teve as primeiras boas chances de gol, A melhor aos 15 minutos. Após falta levantada da direita levantada na área, o zagueiro português naturalizado gibraltino Bernardo Lopes acertou o travessão do goleiro Colombo. A seleção da casa seguiu buscando atacar em chuveirinhos, com perigo. Mas San Marino também teve otima chance. Nanni recebeu lançamento, entrou na área e tocou na saida do goleiro. Mas a bola foi fraca e deu a chance para Bernardo Lopes salvar. No fim da etapa, placar em branco e Gilbratar com 64% de posse e o dobro de finalizaões (8 a 4).