Ronaldinho Gaúcho compra ações de clube dos Estados Unidos

Embaixador da Copa do Mundo 2026, com jogos em cidades-sede dos EUA, o astro brasileiro também adquiriu direitos da equipe feminina do clube Crédito: Jogada 10

Dos maiores colecionadores de aleatoriedades no meio esportivo, Ronaldinho Gaúcho se tornou acionista de um clube da terceira divisão dos Estados Unidos. O Greenville Triumph, clube comprado pelo Bruxo, tem como desígnio chegar à MLS (Major League Soccer) – maior liga profissional entre clubes norte-americanos. O projeto, aliás, foi o que encantou Ronaldinho Gaúcho. O astro brasileiro não escondeu o espanto com o nível de excelência competitiva do time profissional do Triumph e destacou, ainda, a equipe Liberty. Isso porque a compra também garantiu ao Bruxo os direitos da equipe feminina – chamada de Greenville Liberty. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Acho a ênfase que Greenville Triumph e Liberty colocam nos jovens, através das academias, e o nível de excelência competitiva da equipe profissional do Triumph e semi-profissional do Liberty impressionante. Para mim e para o grupo, temos uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol a todos os níveis e para todas as idades e de fazer parte de uma comunidade que valoriza a presença internacional e uma mistura única de culturas”, declarou Ronaldinho.