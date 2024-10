Rodrygo elogia CT do Palmeiras e compara com do Real Madrid

Atacante da Seleção Brasileira elogiou Academia de Futebol e atrela sucesso do Verdão com boa estrutura do clube Crédito: Jogada 10

A Seleção Brasileira deixou o CT do Palmeiras nesta quarta-feira (9) rumo a Santiago, onde enfrentará o Chile, nesta quinta (10), às 21h, pelas Eliminatórias da Copa. O Centro de Treinamentos do Verdão foi a casa do Brasil nos últimos dias e deixou ótimas impressões. Inclusive, ganhando um grande elogio do atacante Rodrygo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Titular da Seleção, Rodrygo elogiou bastante a estrutura do Verdão e comparou a Academia de Futebol com o centro de treinamento do Real Madrid.