Rodrygo admite atuação abaixo do Brasil em virada sobre o Chile

Camisa 10 da Seleção Brasileira afirma que 'nem todos estavam no melhor dia' em vitória sobre o Chile, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo

“Muito importante (a vitória). É sempre muito difícil começar perdendo no comecinho. Tomamos o gol muito cedo e deu uma desequilibrada no planejamento. A gente se manteve com a mente forte, pensando na virada e conseguimos com o gol do Luiz. Foi muito bom ver o empenho de todo mundo, nem todos estavam no melhor dia, mas todo mundo estava correndo muito, se dedicando”, disse Rodrygo.

O Brasil precisou mostrar poder de reação, já que saiu atrás no placar ainda no primeiro minuto de jogo. Igor Jesus empatou no fim do primeiro tempo, e Luiz Henrique virou nos minutos finais da partida.

Com a vitória, o Brasil respira nas Eliminatórias Afinal, com os resutados da rodada, entrou na rodada em sétimo lugar e agora, chegando aos 13 pontos, pulou para quarto. Mas muito atrás da líder Argentina. A Seleção volta a jogar na próxima terça-feira (15/10), contra o Peru, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

