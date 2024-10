Reinaldo explica discussão com Deyverson após derrota do Grêmio para o Atlético

Lateral gremista e atacante alvinegro têm uma sequência de desentendimentos em campo e ainda recebem cartão amarelo Crédito: Jogada 10

Capitão do Grêmio na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, nesta quarta-feira, Reinaldo explicou as discussões que teve com Deyverson. Os dois chegaram a discutir assim que o árbitro Luiz Flávio de Oliveira encerrou a etapa inicial na Arena MRV, em Belo Horizonte. O lateral chegou a apontar o dedo no rosto do atacante, que, em resposta, apenas riu de maneira irônica para o adversário. "Dentro de campo eu sempre vou proteger os meus. Ele (Deyverson) estava acusando os nossos jogadores de coisas que eles não fizeram. Eu só estava falando para ele respeitar mais no jogo porque uma hora ele virou a cara, outra hora ele deu um chute no vácuo, pedalou. Por que ele não fez isso quando estava 0 a 0 ou 1 a 1? É fácil fazer isso quando está ganhando", começou por afirmar.

”Sempre quando tem um moleque jogando igual ao Igor (Serrote), eu sempre vou proteger. No lance ali que o Igor fez a cobertura, ele tentou chutar o Igor. Eu vi! Aí depois o Igor olhou para ele e ele ficou olhando a camisa do moleque, menosprezando. Isso eu nunca vou aceitar! No futebol eu nunca fiz e nem nunca vou fazer isso. Um cara experiente contra um moleque que está começando agora no Grêmio. Eu tenho certeza Serrote vai ser maior do que ele porque é um menino que trabalha bem”, completou. Deyverson, por sua vez, também comentou sobre o bate-boca. “O que o Reinaldo falou eu nem ouvi, nem dei bola. Quer me desconcentrar, me tirar do jogo. Se eu estivesse jogando ao lado dele, ele estaria feliz, ele gostaria”, disse o camisa 9 do Galo, em entrevista ao Premiere.