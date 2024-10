Processo contra auxiliar do Grêmio por violência contra mulher é arquivado

Aliás, conforme a investigação, o profissional do Tricolor não havia sido indiciado. Assim, o Ministério Público confirmou o arquivamento do processo contra Alexandre Mendes. Antes, a 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Alegre já havia decidido que não indiciaria Mendes por falta de provas conclusivas sobre as supostas agressões.

O Ministério do Rio Grande do Sul solicitou nesta quinta-feira (10) o arquivamento do processo contra Alexandre Mendes por suposta violência contra a mulher. O auxiliar de Renato Gaúcho no Grêmio foi acusado pela ex-companheira de agressões físicas e psicológicas durante o relacionamento.

Todavia, ainda sobre o caso, as medidas protetivas concedidas à mulher foram retiradas pela Justiça. Em setembro, a ex-mulher de Alexandre Mendes publicou nas redes sociais áudios com gritos pedindo “socorro” e fotos com hematomas em partes do corpo que seriam resultados das agressões. Por fim, com as imagens, também foi divulgado um vídeo de um papel supostamente sujo de sangue.

Grêmio ainda não se manifestou sobre o arquivamento do caso

A investigação, portanto, começou a partir do boletim de ocorrência feito pela mulher. Contudo, segundo a Polícia Civil, ela não apresentava sinais de agressão ao registrar o BO. Por outro lado, Alexandre sempre negou qualquer agressão. O Grêmio afastou rapidamente o auxiliar enquanto aguardava as investigações. Porém, a direção do clube gaúcho ainda não se manifestou sobre o arquivamento do caso.

