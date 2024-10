Presidente do PSG defende criação de Mundial de Clubes: ‘Se não quer, não joga ’

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, defendeu a criação do Mundial de Clubes com 32 equipes, marcado para acontecer em 2025 nos Estados Unidos. O dirigente criticou aqueles que reclamam do torneio.

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (10) durante um evento da assembleia da Associação de Clubes da Europa (ECA), da qual ele também é líder, a reunião aconteceu em Atenas, na Grécia, e contou com representantes de mais de 400 clubes.

“Os jogadores ou clubes que têm queixas, que não joguem. Se você tem uma queixa, não jogue. Antes, reclamavam porque eram só dois clubes ou porque eram apenas dois por país. Agora, isso parte dos jogadores. É claro que temos que respeitar e proteger os atletas, mas os clubes não se movem apenas por dinheiro. Isso não é assim, é um erro. Tentamos recuperar o dinheiro de seus custos. Os salários sobem e sobem, mas as competições são as mesmas, e as receitas, as mesmas”, disse o mandatário do PSG, que completou: