Presidente da Uefa reage às ameaças de greve: ‘Quem mais reclama são os que ganham mais’

Com jogos de campeonatos, copas, competições europeias, Mundial de Clubes (no próximo verão) e compromissos das seleções em Data Fifa, muitos jogadores enfrentam uma agenda cheia de viagens e partidas. A sobrecarga do calendário tem levado muitos a protestar, com até mesmo ameaças de greve. Dessa maneira, nesta quinta-feira (10), durante a assembleia-geral da ECA (Associação de Clubes Europeus), em Atenas, na Grécia, Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, comentou a situação e admitiu que o calendário de jogos está “no limite”.

“Temos que reconhecer que o calendário está lotado. Chegou ao ponto máximo, mas é importante lembrar que o impacto varia entre os clubes e jogadores. Alguns estão sobrecarregados, enquanto outros ainda têm bastante espaço livre. Sou solidário com quem está se manifestando, mas quem são os jogadores que estão reclamando? São os que ganham mais, os que têm os maiores salários. Os que ganham menos não têm feito isso”, afirmou Aleksander Ceferin.

Ao mesmo tempo, Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e da ECA, também falou sobre o tema.