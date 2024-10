Polícia questiona Corinthians sobre valor recebido da VaideBet

A relação entre Corinthians e Vaidebet começou a estremecer em maio, em razão de notícias envolvendo uma suposta irregularidade Crédito: Jogada 10

A Polícia Civil enviou uma notificação ao Corinthians pedindo esclarecimentos na investigação sobre o uso de laranjas na intermediação do antigo contrato de patrocínio com a VaideBet. Um ofício desta quarta-feira, 9, cita o Timão duas vezes. O principal motivo é o recebimento de R$ 56 milhões em pagamentos do contrato por três intermediadoras.

No contrato, a VaideBet era autorizada a utilizar como intermediadoras de pagamento a Zelu Brasil ou Pay Brokers. Aliás, as duas empresas são alvo de investigação da Polícia Civil de Pernambuco. Se a casa de apostas utilizasse outra empresa para intermediar o acordo, precisaria antes pedir autorização prévia ao Corinthians. Algo que, segundo as autoridades, não aconteceu. “Questionar o Sport Club Corinthians Paulista se houve autorização prévia e expressa para que as intermediadoras efetuassem remessa de valores ao Clube, como decorrência do contrato com a 'Vai de Bet', nos informando como essa aprovação se sucedeu, caso tenha havido, e na hipótese dela ter sido densificada por escrito, nos enviar a manifestação respectiva”, diz o ofício.